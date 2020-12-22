إنطلاق اول رحلة تجارية بين اسرائيل والمغرب وعلى متنها الوفد الامريكي – الاسرائيلي

2020/12/22 | 13:24 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقلعت صباح الثلاثاء أول رحلة تجارية مباشرة من مطار بن غوريون إلى المغرب وعلى متنها وفد إسرائيلي-أميركي يترأسه صهر الرئيس الأميركي، ومستشاره جاريد كوشنر، برفقة المستشار الخاص لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يترأس الوفد الاسرائيلي .وتأتي هذه الخطوة … Readmore

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