تعقيب علي موقف منظمة - فيا كامبيسينا - الفلاحية بشأن قمة الأمم المتحدة للأنظمة الغذائية لعام 2021 - بشير صقر

2020/12/22 | 13:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#بشير_صقر تسعي منظمة " طريق الفلاحين" (( La Via Campisina لوقف التطورات الحادثة في صلة الشركات العولمية العاملة في مجاليْ الإنتاج الزراعي وتسويق مستلزمات الزراعة من الاحتلال المتدرج والتسلل لعدد من منظمات الأمم المتحدة عموما وعلي وجه التحديد منظمات وبرامج الأغذية والزراعة.



وقد تمثّل هذا السعي من جانب منظمة طريق الفلاحين ( L.V.C ) في التصدي لذلك الاحتلال والتسلل الذي تقوم به تلك الشركات بموقف ......





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