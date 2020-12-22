نتائج قبول الأوائل من خريجي الدراسة المهنية في الجامعات

2020/12/22 | 13:30 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الثلاثاء، نتائج قبول الطلبة الأوائل من خريجي الدراسة المهنية في الجامعات للعام الدراسي 2020/ 2021.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة حيدر العبودي في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (22 كانون الأول 2020) إن "الوزارة أصدرت الوجبة الأولى من الخريجين الأوائل للدراسة المهنية المقبولين في الكليات المناظرة لاختصاصاتهم في الجامعات، للسنة الدراسية 2020/2021".

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