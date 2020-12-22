إغلاق مكتب 'ان آر تي' في أربيل.. ثقافة الإقليم: القرار يتعلق بوزارة الداخلية وليس لنا علاقة به

2020/12/22 | 14:04 - المصدر: NRT عربية

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اغلاق مكتب ان ار تي في أربيل

فوتو: ارشيف

منذ 17 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

قامت قوة أمنية ليلة أمس، بإغلاق مكتب قناة ( إن آر تي) في مدينة أربيل، فيما أفادت وزارة الثقافة في إقليم كوردستان، بان إغلاق مكتب القناة مرتبط بقرار لوزارة داخلية الإقليم وليس وزارة الثقافة.

وقال مدير عام الطبع والنشر في وزارة الثقافة بالاقليم، شيروان عولا، في تصريح لـ ( إن آر تي) اليوم، 22 كانون الأول 2020، ان "إغلاق مكتب قناة ان ار تي، في أربيل ليس له أي علاقة بقرارات وزارة الثقافة، والوزارة لا علم لها بإغلاق مكتب القناة في أربيل".

وأضاف ان "أي قرار يصدر من وزارة الثقافة فيما يخص قناة إن آر تي، يكون بالنسبة لمقر القناة الرئيسي وليس مكاتبها"، مبينا ان " مكاتب القنوات وإغلاقها أمر يتعلق بوزارة الداخلية في الإقليم وليس وزارة الثقافة".

وكانت وزارة الثقافة في الإقليم قررت يوم 7 كانون الأول الجاري، إغلاق مقر قناة إن آر تي، في السليمانية ووقف بثها لمدة أسبوع تم تمديده لمدة أسبوع آخر، وذلك بعد قيام قوة امنية باقتحام القناة ليلا ووقف البث وتكسير المعدات.

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