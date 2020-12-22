2020/12/22 | 14:11 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | العراق يوقف رحلاته مع 6 دول بسبب تطور وباء كورونا) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
العراق يوقف رحلاته مع 6 دول بسبب تطور وباء كورونا
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | العراق يوقف رحلاته مع 6 دول بسبب تطور وباء كورونا) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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