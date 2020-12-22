الأسدي من أربيل: نسعى لتوسيع قاعدة التعاون الأمني لتشمل محافظات كردستان

2020/12/22 | 14:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف رئيس جهاز الامن الوطني عبد الغني الاسدي عن هدف زيارته الى اقليم كردستان.

واكد الاسدي عقب وصوله الى محافظة أربيل ولقائه وزير الداخلية بحكومة إقليم كردستان ريبر أحمد، أكد انه يهدف الى توسيع قاعدة التعاون الامني والعمل بمساحة مشتركة أكبر، وان تمتد أذرع التعاون الامني الى جميع محافظات العراق بما فيها محافظات الإقليم، إضافة الى السعي للوصول الى صيغة حل لمشكلة عودة النازحين الى مناطقهم، لافتا الى انه وجد روحية عالية من الاستعداد للتعاون الامني بين جهاز الامن الوطني والاجهزة الامنية في الإقليم.

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