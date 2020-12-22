عضو الطاقة النيابية شركات جباية الكهرباء تشهد اكبر عمليات فساد وهدر للمال العام

2020/12/22 | 14:11 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اكد عضو لجنة النفط والطاقة النيابية عادل خميس المحلاوي الدليمي ، ان ” شركات جباية الكهرباء تشهد اكبر عمليات فساد وهدر للمال العام .

وقال الدليمي في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، ” من منطلق مسؤولياتنا الدستورية والقانونية وبعد وردود معلومات مؤكدة لنا بحجم الفساد خاطبنا وزارة الكهرباء بعدد من الكتب الرسمية لتزويدنا بأوليات شركات الجباية والية عملها من اجل مقاطعة المعلومات التي وصلتنا ولكن وزارة الكهرباء لم تقم بالاجابة متعمدة ذلك وبمخالفة واضحة للقانون .

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