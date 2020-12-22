طالباني يعقد مؤتمرا صحفيا في بغداد لتوضيح مجريات المفاوضات

2020/12/22 | 14:11 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

يعقد نائب رئيس حكومة الاقليم، رئيس الوفد المفاوض قوباد طالباني ، مؤتمرا صحفيا في العاصمة بغداد مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء ، لتوضيح مجريات المفاوضات مع الحكومة والجهات السياسية العراقية بشان قانون تمويل العجز المالي و مشروع قانون الموازنة لعام ٢٠٢١.

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