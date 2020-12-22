بالصور .. احتجاجات امام البنك المركزي للمطالبة بالتراجع عن القرار وايجاد حلول مالية بديلة

2020/12/22 | 14:11 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

تظاهر العشرات من المحتجين امام مقر البنك المركزي العراقي بشان قرار رفع صرف العملة الاجنبية ، مطالبين بالتراجع عن القرار وايجاد حلول مالية بديلة ، لتأثر الكسبة والتجار وتوقف الاعمال وارتباك الاسواق”.

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