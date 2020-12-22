2020/12/22 | 14:11 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هزت الرأي العام العراقي.. القبض على منفذ جريمة بحق شقيقتيه هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/22 | 14:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هزت الرأي العام العراقي.. القبض على منفذ جريمة بحق شقيقتيه) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هزت الرأي العام العراقي.. القبض على منفذ جريمة بحق شقيقتيه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).