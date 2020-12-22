مرشح لرئاسة برشلونة يتوعد بإقالة كومان وتعيين ’’الأسطورة’’ عقب فوزه

2020/12/22 | 14:11 - المصدر: بغداد اليوم

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كشف فيكتور فونت، المرشح المحتمل لرئاسة نادي بشونة الإسباني، مصير الهولندي رونالد كومان، المدير الفني للفريق، خلال الفترة المقبلة، ودور الأسطورة تشافي هيرنانديز، بعد الفوز بالانتخابات المقرر إجرائها في كانون الاول المقبل.

وقدم جوسيب بارتوميو، رئيس برشلونة السابق، استقالته هو وإدارته خلال شهر تشرين الاول الماضي، وذلك بعد أزمته مع ميسي، حيث طالب الأرجنتيني بالرحيل مجانًا عن ملعب كامب نو، قبل بداية الموسم الحالي، وهو ما رفضه الرئيس، الذي أصر على أن مغادرة اللاعب، لن تتم سوى بكسر قيمة الشرط الجزائي التي تبلغ 700 مليون يورو، أو الوصول إلى المحاكم، ومن المقرر أن تقام الانتخابات في 24 من كانون الثاني المقبل.

وأكد فيكتور فونت، في تصريحات أبرزتها صحيفة "سبورت" الإسبانية، "إذا فزت في الانتخابات، سوف يأتي تشافي لتدريب البارسا، إذا لم يحضر، أعدكم أنني سوف أدفع تذاكر كامل الموسم للأعضاء من جيبي الخاص".

ونقلت الصحيفة تصريحات "فونت" في وقت سابق، قائلًا، أن" تشافي له دور رئيسي في استمرارية ميسي مع برشلونة.

وتابع، "أفضل من أقنع ميسي هو تشافي، إنه يعرفه جيدًا، ليو يثق بقدرات تشافي، كما أعلم، سيكون له مكانة مهمة جدًا في هذه العملية، ميسي لا بديل له".

أسطورة وسط برشلونة، الذي اعتزل لعب كرة القدم في 2019، تنتظره مجددًا الجماهير الكتالونية، لمساعدة برشلونة للخروج من كبوته، إما ضمن الحملة الانتخابية أو كمدير فني للفريق.

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