معهد روبرت كوخ: السلالة الجديدة من فيروس كورونا موجودة على الأرجح في ألمانيا

2020/12/22 | 14:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

رجح رئيس معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية بألمانيا، أن يكون أحدث تحور لفيروس كورونا الذي ظهر في بريطانيا موجود كذلك في ألمانيا، لكنه أضاف أن البيانات لم تظهر وجوده بعد.

يذكر أن بريطانيا أعلنت الأسبوع الماضي، عن اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا، وهي أسرع انتشارا من السابقة.

وأعلن عدد من الدول تعليق الرحلات الجوية من وإلى بريطانيا أو فرض قيود على السفر إليها.

كما أعلنت جمهورية جنوب إفريقيا عن اكتشاف سلالة جديدة لفيروس كورونا هي 501.V2.

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