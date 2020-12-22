2020/12/22 | 14:11 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتائج الوجبة الثالثة من تعديل ترشيح الطلبة المقبولين للسنة الدراسية 2020/2019.وقال المتحدث الرسمي حيدر العبودي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن الوزارة أصدرت الوجبة الثالثة من أسماء الطلبة خريجي السنة الدراسية 2018/2017 والمقبولين للسنة الدراسية 2020/2019 الذين تم تعديل ترشيحهم من والى …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعليم تعلن نتائج الوجبة الثالثة من تعديل الترشيح للسنة الدراسية 2020/2019) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعليم تعلن نتائج الوجبة الثالثة من تعديل الترشيح للسنة الدراسية 2020/2019) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).