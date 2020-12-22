ضبط مخالفات وهدر للمال العام في مطار النجف الدولي

2020/12/22 | 14:11 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، عن تمكُّنها من ضبط حالات هدرٍ للمال العام في أحد المشاريع في مطار النجف الدولي، مُشيرةً إلى أن مبلغ الهدر يصل إلى أكثر من (600,000,000) مليون دينار.وأفادت الدائرة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “الفريق التدقيقيَّ المُؤلّف في مكتب تحقيق النجف لتدقيق …

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