رئيس جهاز الأمن الوطني العراقي يكشف هدف زيارته الى أربيل

2020/12/22 | 14:11 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس جهاز الامن الوطني العراقي عبد الغني الاسدي، الثلاثاء، أن "أذرع التعاون الأمني" يجب أن تمتد لكل محافظات العراق بما فيها مدن منطقة كردستان، في...

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