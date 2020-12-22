الاستخبارت العراقية تلقي القبض على ارهابي في بغداد

2020/12/22 | 14:11 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، الثلاثاء، إلقاء القبض على ارهابي ينتمي لتنظيم "داعش" الارهابي في بغداد....

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