2020/12/22 | 14:11 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ينشر موقع عراقي نيوز؛ يوم الثلاثاء، (22 كانون الأول 2020)، نص مشروع قانون موازنة 2021 المصوت عليه من قبل مجلس الوزراء امس.قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021

هناك تفاصيل اخرى بخصوص #عاجل: النص الكامل لمشروع قانون الموازنة المصوت عليه من قبل مجلس الوزراء عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عاجل: النص الكامل لمشروع قانون الموازنة المصوت عليه من قبل مجلس الوزراء) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#عاجل: النص الكامل لمشروع قانون الموازنة المصوت عليه من قبل مجلس الوزراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).