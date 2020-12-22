سياسي عراقي يحذر الكاظمي من “غضب شعبي” ويصف حكومته بـ”المتفرجة”: ستكون “العواقب وخيمة”

2020/12/22 | 14:11 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ حذر المجلس الأعلى الإسلامي، يوم الثلاثاء، من تصاعد الغضب الشعبي جراء قرار الحكومة بتعويم العملة، ما أن تقوم الحكومة بإجراءات تساهم في الحد من صعود الأسعار.حمل الشيخ همام حمودي، رئيس المجلس الأعلى الإسلامي، في بيان ورد لموقع “عراقي نيوز”، حكومة الكاظمي مسؤولية ضبط السوق وتشديد الرقابة الاقتصادية، ومنع الاحتكار والتلاعب بقوت المواطن، محذرا من أن تفاقم المعاناة الشعبية جراء قرار تعويم العملة سبب غضبا واسعا في الشارع، وما لم تتدخل الحكومة لوقف صعود الأسعار فإن العواقب ستكون وخيمة.وانتقد حمودي، وقوف الحكومة موقف المتفرج إزاء الزيادة الهائلة في أسعار مختلف السلع، مبينا أن من واجبها قبل اتخاذ قرار […]

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