خبراء: على الحكومة مكافحة رفع الاسعار في الاسواق العراقية

2020/12/22 | 14:12 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدى قرار البنك المركزي بتخفيض قيمة الدينار العراقي امام الدولار الامريكي الى ارتفاع مفاجئ في اسعار السلع والمواد الغذائية في الاسواق العراقية.

وأكد خبراء في الشأن الاقتصادي ان زيادة الاسعار هذه وهمية وستعود الاسعار الى ما كانت عليه، فيما شددوا على ضرورة تفعيل التشريعات الخاصة بمكافحة الجريمة الاقتصادية في البلاد.

الخبير الاقتصادي ضياء محسن وفي حديث لـ PUKmedia، اكد ان اسباب الازمة الراهنة مرتبطة باجراءات حكومية والورقة البيضاء التي قدمتها حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في غالبيتها عبارة عن توجيهات قدمها صندوق النقد الدولي للعراق لمحاولة هيكلة الاقتصاد العراقي والذي هو اقتصاد ريعي يعتمد على صادرات النفط.

ويرى محسن ان تهميش القطاعات الصناعية والزراعية في العراق ادى الى وجود تضخم بالدينار العراقي امام الدولار الامريكي حيث وحسب بيانات صندوق النقد الدولي وصل 9% وهذه نسبة خطيرة، مشيرا الى انه كان من المفروض ان تتخذ الحكومة اجراءات اكثر مما طرحته، حيث كان يفترض ان تغلق نافذة بيع العملة في البنك المركزي، لان المستفيد منها هي المصارف التجارية ومن يقف خلفها من شخصيات سياسية.

وأضاف على الحكومة دعم المواد الاساسية التي يحتاجها المواطن مثل الدقيق والرز والشاي والسكر والادوية، مشددا على انه كان يجب على الحكومة ابلاغ التجار بضرورة عدم المساس بأسعار هذه المواد، وكان عليها بيع الدولار للتجار مدعوما بسعر اقل من سعر بيع للمصارف، للابقاء على اسعار السلع الاساسية في السوق كما هي.

وأشار الى هناك نوع من التجار يعتاشون على الازمات وهذه مشكلة بحد ذاتها، مشددا على ان على الحكومة والسلطات المختصة تفعيل التشريعات الخاصة بمكافحة الجرائم الاقتصادية ومتابعة السوق ومحاسبة من يرفعون الاسعار.

من جانبه قال الخبير القانوني طارق حرب في حديث لـ PUKmedia، ان تخفيض قيمة الدينار بات قرارا وهو صادر عن البنك المركزي وليس بقرار حكومي، مشيرا الى انه لا يوجد استجواب واقالة لوزير المالية.

وأضاف ان اكثر المتضررين من تخفيض سعر الدينار هي الشركات والمقاولات المرتبطة بالدولة، مشيرا الى ان ارتفاع الاسعار وهمي وينتهي خلال يومين لان هناك بضائع تأتي من تركيا وايران والسعودية وهو سيسهم في انخفاض الاسعار وليس كما كانت الاوضاع عند فرض الحصار على نظام صدام حسين في التسعينات حينها لم تكن اي دولة ترسل بضائع للعراق، اما الآن هناك بضائع اجنبية لاتزال تدخل الاسواق العراقية وهو ما سيحد من ارتفاع الاسعار.

PUKmedia / فائق إيزدي

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