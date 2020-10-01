قضية الاعتداء على مطار كربلاء الدولي من قبل الأمريكان سيحسمها القضاء العراقي غدا

2020/12/22 | 14:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت شركة طيبة كربلاء الجهة المستثمرة

لمطار كربلاء الدولي ان الجهات

التنفيذية والهندسية باشرت بالعمل في

مطار كربلاء منذ يوم 15 /10/2020 بعد توقف دام

ستة اشهر بسبب استهداف الطائرات

الامريكية للمطار في

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