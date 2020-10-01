2020/12/22 | 14:14 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كشفت شركة طيبة كربلاء الجهة المستثمرة
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لمطار كربلاء الدولي ان الجهات
التنفيذية والهندسية باشرت بالعمل في
مطار كربلاء منذ يوم 15 /10/2020 بعد توقف دام
ستة اشهر بسبب استهداف الطائرات
الامريكية للمطار في
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قضية الاعتداء على مطار كربلاء الدولي من قبل الأمريكان سيحسمها القضاء العراقي غدا) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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