2020/12/22 | 14:19 - المصدر: عين العراق

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الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 | 01:54 مساءً

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تحسبا لتطور سلالة الفيروس..



انتاج لقاح جديد خلال 6 اسابيع

أكدت شركة "بيونتك" الالمانية، الخاصة بإنتاج لقاح فيروس كورونا، الثلاثاء، قدرتها على توفير لقاح جديد خلال 6 أسابيع حال تحوّر الفيروس.



وقالت أوزلام توريجي، كبيرة الأطباء في شركة بيونتك، أن "اللقاح الحالي فعال ضد السلالة المتحورة الجديدة لفيروس كورونا (كوفيد 19)".



واضافت، ان "140 ألفا في بريطانيا تلقوا اللقاح الذى صنعته الشركة بالتعاون مع فايزر الأمريكية للوقاية من كورونا، مضيفة أن تقييم الآثار الجانبية والتحمل مطمئن".



وقالت توريجي خلال اتصال عبر الإنترنت مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل "تلقى 140 ألفا اللقاح فى بريطانيا حتى الآن وبيانات التحمل مطابقة لما رصدناه خلال تجاربنا السريرية".



وذكرت أن الآثار الجانبية بين البسيطة والمتوسطة وقصيرة المدى ومماثلة لما تحدث عادة فى اللقاحات الأخرى شائعة الاستخدام.



وكانت بريطانيا أول دولة توافق على توزيع اللقاح للاستخدام الطارئ فى الثالث من ديسمبر ثم أعقبتها كندا وإدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

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