2020/12/22 | 14:20 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

U.S.



President-elect Joe Biden visits family graves after attending a Sunday morning church service in Wilmington, Delaware, U.S., November 8, 2020.



REUTERS/Jonathan Ernst

المعلومة/أربيل..أكد السياسي الكردي محمود عثمان، الثلاثاء، أن الكرد أمامهم خيار وحيد وهو التمسك بالبقاء ضمن العراق والاتفاق على حل المشاكل العالقة مع الحكومة الاتحادية.وقال عثمان في تصريح لـ/المعلومة/، إن “وصول جو بايدن للسلطة في الولايات المتحدة لن يخدم مشروع الدولة الكردية إطلاقا، وأن على الكرد أن يتمسكوا بخيار البقاء مع العراق وأن تكون بغداد هي عمقهم الستراتيجي”.وأضاف أن “أمريكا خدعت الكرد في مناسبات أبرزها قضية الاستفتاء وأيضا تخلت عن الكرد في سوريا وجعلتهم فريسية بيد الأتراك”.وأشار عثمان إلى أن “سواءً بوجود بايدن أو غيره في السلطة، فأن الخيار الأول للأحزاب الكردية هو الاتفاق على الخروج من الأزمة المالية والاقتصادية التي يعيشها الإقليم، يجب أن يكون الخطوة الأولى، لآن الشعب حالة من الحرمان والجوع”.انتهى/ 15 ع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محمود عثمان: بايدن لايخدم مشروع الدولة الكردية والتمسك ببغداد هو الخيار الأفضل) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محمود عثمان: بايدن لايخدم مشروع الدولة الكردية والتمسك ببغداد هو الخيار الأفضل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).