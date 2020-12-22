صحة البصرة تنفي رصد اصابات للسلالة الجديدة بفيروس كورونا في المحافظة

2020/12/22 | 14:28 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / نفت دائرة صحة البصرة اليوم " الثلاثاء " ماورد في وسائل التواصل الاجتماعي بصمة صوتية لشخص مجهول يتحدث فيها عن رصد اصابات للسلالة الجديدة بفيروس كورونا في محافظة البصرة.واكد اعلام الدائرة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / نسخة منه " ان المعلومات المذكورة في البصمة الصوتية عارية عن الصحة ولم يتم تسجيل اي اصابة بالسلالة الجديدة للفيروس في المحافظة .واهابت الدائرة في بيانها " بالمواطنين لتوخي الدقة في تلقي المعلومات وأخذها من مصدرها الرئيس وهو موقع دائرة صحة البصرة الفيس بوك ./انتهى

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