كسبة محتجون يطالبون البنك المركزي بالتراجع عن قرار رفع سعـر صرف العملة

2020/12/22 | 14:28 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / احتشد المئات من التجار و رجال الاعمال والكسبـة امام مبنى البنك المركزي في منطقة حافظ القاضي وسط العاصمة بغداد، احتجاجا على قرار ارتفاع سعر صرف الدولار والازمة المالية الراهنة .وطالب المحتجون ، ادارة البنك المركزي بالتراجع عن قرار رفع سعر صرف العملة وايجاد حلول مالية بديلة ، لتأثر الكسبة والتجار وتوقف الاعمال وارتباك الاسواق المحلية ./انتهى5

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