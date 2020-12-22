مقتل 12 عُنصرا من بقايا عصابات داعـش الإرهابية

2020/12/22 | 14:36 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء قوات خاصة يحيى رسول اليوم الثلاثاء ، عن مقتل {١٢} عُنصرا من بقايا عصابات داعـش الإرهابية .

وقال رسول في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، بتوجيه من القائد العام للقوات المُسلحة، شرعت قطعات جهاز مُكافحة الإرهاب، فجر اليوم الثلاثاء، بعمليةٍ عسكرية جديدة إستندت على جُهد إستخباري ومعلوماتي في بادوش غربي مدينة الموصل، وقد أسفرت عن مقتل {١٢} عُنصرا من بقايا عصابات داعـش الإرهابية .

حيث جاءت هذه العملية بغطاء جوي من قبل طيران الجيش العراقي وطيران التحالُف الدولي.

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