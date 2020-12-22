عاجل.. مجلس الوزراء يخول وزارة النقل بتنفيذ ميناء الفاو

2020/12/22 | 14:39 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد صوت مجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، على تخويل وزارة النقل بتنفيذ ميناء الفاو الكبير.

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