وزير النقل العراقي يعلن تصويت مجلس الوزراء على تخويل وزارته تنفيذ ميناء الفاو الكبير

2020/12/22 | 14:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلن وزير النقل العراقي، ناصر حسين بندر الشبلي، اليوم الثلاثاء (22 كانون الاول 2020)، تخويل وزارته بتنفيذ ميناء الفاو الكبير.

وذكر الوزير، في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، "مبارك للشعب العراقي وبجهود الخيرين والمخلصين تم تصويت مجلس الوزراء على تخويل وزارة النقل بتنفيذ ميناء الفاو الكبير".وزير النقل

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