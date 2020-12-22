تخفيضات “قاسية” للمخصصات.. |يس عراق” تنشر تفاصيل موازنة 2021 التي صوت عليها مجلس الوزراء

2020/12/22 | 14:45 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

تضمنت موازنة 2021 والتي صوت عليها مجلس الوزراء يوم امس، تعديلات “قاسية” على المخصصات.

وبحسب الموازنة التي اطلعت عليها “يس عراق”، فانه سيتم “ايقاف التعيينات كافة وتعديل المخصصات الممنوحة بموجب قوانين نافذة وقرارات من مجلس الوزراء لكافة المنتسبين من خالل اعتماد التخفيضات المبينة ازاء كل نوع من المخصصات:

– مخصصـــــــــــات الخطورة بواقع تخفيض 50%

– مخصصـــــــــــات الشهادة بواقع تخفيض 50%

– مخصصـــــــــــات المقطوعة بواقع تخفيض 40%

– مخصصـــــــــــات الخاصة بواقع تخفيض 60%

– مخصصـــــــــــات الجامعية بواقع تخفيض 60%

– مخصصـــــــــــات الضيافة بواقع تخفيض 20%

– مخصصــــــــــات استثنائية بواقع تخفيض 20%

– مخصصــــــــــات االرزاق بواقع تخفيض 33%

للاطلاع على الموازنة كاملة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021.pdf

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