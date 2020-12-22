وقفة إحتجاجية أمام البنك المركزي على رفع سعر الدولار

2020/12/22 | 14:48 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]انطلقت وقفة احتجاجية، الثلاثاء، أمام مقر البنك المركزي العراقي وسط العاصمة بغداد، احتجاجاً على رفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي.

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