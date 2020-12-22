جهاز مكافحة الارهاب يقتل 12 ارهابيا غربي الموصل

2020/12/22 | 14:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السعودية تعلق الدخول إلى البلاد بسبب سلالة كورونا الجديدةاعلنت وزارة الداخلية السعودية، مساء الأحد، تعليق الدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، مؤقتا، مع احتمال تمديد العمل بهذا التعليق، وذلك في إطار جهود منع انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد.

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