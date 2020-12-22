2020/12/22 | 14:52 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ 17 ساعة

مستشارو بايدن يقترحون إقامة شراكة محدودة مع الصين في مجال الفضاء

منذ يوم واحد

التعليم تعلن نتائج قبول الأوائل من خريجي المعاهد في الجامعات

منذ يوم واحد

بومبيو: على المجرمين الكف عن الاعمال المزعزعة للاستقرار

منذ يومين

بايدن يعين وزيرتين للداخلية والطاقة

منذ يومين

تواصل ارتفاع عدد الإصابات اليومية بكورونا في فرنسا

منذ 3 أيام

هل ستكون الأرض الفائقة “موطنا” أفضل للبشرية؟

منذ 3 أيام

اندبندت: النجف تسعى للاتصال براً مع الرياض

منذ 3 أيام

إيران مستاءة من فرض عقوبات أوروبية على مسؤوليها

منذ 4 أيام

رصد كوكب خارج المجموعة الشمسية

منذ 4 أيام

صحة الأنبار تنفي إغلاق مدارس بسبب تفشي كورونا

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جهاز مُكافحة الإرهاب يشرع بعملية عسكرية جديدة غربي الموصل) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جهاز مُكافحة الإرهاب يشرع بعملية عسكرية جديدة غربي الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).