البطريرك ساكو يُوجِّه رسالة عيد الميلاد لعام 2020

2020/12/22 | 14:59 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك / نينا/ دعا بطريرك الكلدان في العراق والعالم الى ترك الخلافات بين المسيحيين والمسلمين والعمل كإخوة في عائلة واحدة وتقديم مصلحة العراق على اية اعتبارات، والتكاتف والخروج من هذه الأزمات.وقال البطريرك لويس رفائيل ساكو في رسالة وجهها بمناسبة اعياد الميلاد , اننا نحتفل هذا العام بعيد الميلاد في أجواء غير مستقرة منذ عقدين، وقد عمَّقَتها بشكل غير مسبوق تداعيات تفشّي جائحة كورونا، ممّا ألزَمنا بتعليق الصلوات والفعاليات الرَّعَويِّة في كَنَائِسِنَا طوال الأشهر الماضية، حفاظاً على سلامة الناس.واوضح في رسالته ,لقد علَّمَنا يسوع إنَّ الله هو أبونا جميعاً، ونحن إخوة في عائلة بشرية واحدة.من هذا المنطلق دعا البابا فرنسيس في رسالته العامة “كلُّنا اخوة” الى أن نكون إخوة بكل صدق وليس متخاصمين.لذا علينا جميعاً مسيحيين ومسلمين أن نترك خلافاتنا جانباً ونحب بعضنا بعضاً ونخدم بعضنا بعضاً كإخوة في عائلة واحدة.لنقدم مصلحة الوطن- العراق على اي اعتبارات، ولنتكاتف كفريق واحد من أجل تغيير وضعنا والخروج من هذه الأزمات، من خلال بناء علاقات على اُسس الإحترام المتبادل، وترسيخ قيم العيش المشترك.واوضح بكل أسىً نقول إننا حالياً في العراق على مفترق الطرق، وأمام التحدي الأصعب، فإما أن نُعيد بناء علاقاتنا على اُسس حميدة، ونبني بلدنا على قواعد سليمة، وإما أن نترك هذه العاصفة العارمة تؤدي بنا الى الأسوأ!.وختم الكردينال ساكو رسالته ,نسأل الله أن يمنح بلدنا والعالم بأسرِهِ السلام والشفاء من جائحة كورونا.كذلك أدعوكم الى إغتنام فرصة زيارة البابا فرنسيس للعراق في مطلع شهر آذار المقبل، بالإبداع في الإعداد والإستعداد لخير بلدنا ومنطقتنا وعيد الميلاد مجيد ورأس السنة الميلادية مباركة لجميعكم./انتهى

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