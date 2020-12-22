العشرات من عقود حقل الحلفاية النفطي في ميسان يتظاهرون للمطالبة بتثبيتهم على ملاك وزارة النفط اسوة بإقرانهم من الموظفين

2020/12/22 | 14:59 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / تظاهر العشرات من عقود حقل الحلفاية النفطي في محافظة ميسان ، اليوم الثلاثاء، للمطالبة بتثبيتهم على ملاك وزارة النفط اسوة بإقرانهم من الموظفين".واوضح عدد منهم ان مطلبنا الرئيسي هو تثبيتنا على الملاك الدائم كوننا شريحة مظلومة ومضى على خدمتنا اكثر من 10 سنوات"./انتهى

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