خرق جديد.. ايقاف مباراة في دوري الكرة الممتاز بسبب الحضور الجماهيري

2020/12/22 | 15:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد…

شهدت احدى مباريات الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم، توقفاً لعدة دقائق بسبب دخول الجماهير الى الملعب.

وقال مراسل وكالة/ المعلومة/ إن حكم مباراة الديوانية والكهرباء، اوقف اللقاء مؤقتاً بسبب خرق تعليمات الهيئة التطبيعية ودخول الجماهير الى الملعب.

واوضح أن الحكم محمد طارق اوقف المباراة قبل ان يوافق على استئنافها مجدداً بعد اخراج الجماهير.

يذكر ان المباراة تقام على ملعب الادارة المحلية في الديوانية ضمن منافسات الاسبوع العاشر من الدوري الممتاز.



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