"جيلاتين الخنزير" في اللقاحات.. بين تحفظ إسلامي وفتوى "الضرورات تبيح المحظورات"

2020/12/22 | 15:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ظل التسابق بين كبرى شركات الأدوية الغربية لإنتاج لقاحات فيروس كورونا المميت، يتخوف البعض من رفض بعض المسلمين واليهود تلقي اللقاح، بدعوى احتوائه على منتجات خنزيرية.

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