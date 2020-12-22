2020/12/22 | 15:03 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن وزير النقل ناصر الشبلي، الثلاثاء، حصول وزارة النقل على تخويل من مجلس الوزراء لتنفيذ ميناء الفاو الكبير.

وقال الشبلي في تدوينة تابعتها قناة (7SKY) الفضائية إنه “نبارك للشعب العراقي وبجهود الخيرين والمخلصين تم تصويت مجلس الوزراء على تخويل وزارة النقل بتنفيذ ميناء الفاو الكبير”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس الوزراء يخول وزارة النقل تنفيذ ميناء الفاو الكبير 7 SKY TV.

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