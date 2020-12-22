2020/12/22 | 15:03 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توصيات من الصحة بشأن دوام المدارس وتنظيم الاحتفالات برأس السنة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/22 | 15:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

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