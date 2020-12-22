وزير النقل: مشاريع الفاو ستكون فاتحة خير للعراق.. آلاف فرص العمل

2020/12/22 | 15:34 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قال وزير النقل ناصر حسين بندر الشبلي، الثلاثاء، إن مشاريع ميناء الفاو الكبير الذي ستنفذه الوزارة بعد تخويلها من قبل مجلس الوزراء، ستكون فاتحة خير للعراق، مشيرا إلى أن المشروع سيوفر آلاف فرص العمل.

وقال الشبلي وفقا لبيان صادر عن الوزارة تلقى "ناس" نسخة منه، (22 كانون الأول 2020)، إنه "بعد جهدٍ جهيد ومفاوضات مضنية سنمضي بالتوقيع مع شركة دايو الكورية لإنشاء ميناء الفاو الكبير الذي يُعد حلما طالما راود العراقيين الذين يريدون نهضة هذه البلاد".

ولفت إلى أن "البدء بالتنفيذ سيكون خلال أيام بعد التوقيع، حيث سنشرع بتنفيذ المشاريع الخمسة التي تم الاتفاق عليها في العقد المذكور، وهي مشاريع مهمة وكبيرة ستكون فاتحة خير للعراق، فبالإضافة إلى تشغيل آلاف الايدي العاملة فأن هذه المشاريع تضع ميناء الفاو في صدارة الموانئ في المنطقة".

وتابع، أن "مجلس الوزراء بأعضائه كافة وكذلك الأمانة العامة ومجلس النواب كان لهم الدور البارز في اظهار هذا المشروع إلى أرض الواقع".

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