الصحة تتخذ قرارات لمواجهة السلالة الجديدة من كورونا

2020/12/22 | 15:34 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الثلاثاء، تقديمها توصيات بشان مواجهة سلالة كورونا الجديدة.

وقالت الوزارة في بيان إن “الوزارة قدمت توصيات للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية باتخاذ عدة إجراءات تخص السلالة الجديدة من فيروس كورونا”.

وتابع، أنه “تقرر رفع توصيات للجنة العليا بشأن قرب أعياد رأس السنة الميلادية، تتضمن منع التجمعات ومعاقبة الجهات التي تنظم احتفالات وغلقها حسب القانون”.

وأضاف، “كما وجهت الوزارة بغلق المدارس التي تفرض الدوام لعدة أيام خلال الأسبوع بدلاً عن اليوم الواحد”.

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