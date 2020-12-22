وزير الصحة: أوصينا بإعادة حظر التجوال بدءاً من الخميس

2020/12/22 | 15:36 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلن وزير الصحة والبيئة، حسن التميمي، ان الوزارة أوصت للجنة العليا للصحة والسلامة، بفرض حظر التجوال من الساعة الثامنة مساءً لغاية السادسة صباحاً اعتباراً من يوم الخميس 24 كانون الأول الجاري.

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