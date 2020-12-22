وزير النقل: الاتفاق مع دايو الكورية لتنفيذ ميناء الفاو والمباشرة في الايام القليلة القادمة

2020/12/22 | 15:36 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز}اعلن وزير النقل ناصر حسين بندر الشبلي، اليوم الثلاثاء،الاتفاق مع دايو الكورية لتنفيذ ميناء الفاو والمباشرة في الايام القليلة القادمة،فيما جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء الذي عقد هذا اليوم

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