التغيير النيابية: الاعتقالات العشوائية بحق المواطنين مستمرة من قبل سلطات الإقليم

2020/12/22 | 15:37 - المصدر: NRT عربية

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تظاهرات سابقة في السليمانية

فوتو: ارشيف

منذ 14 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكدت كتلة التغيير النيابية، الثلاثاء، استمرار الاعتقالات العشوائية التعسفية واختطاف المواطنين المطالبين بحقوقهم، وانتهاك حقوق الانسان من قبل السلطة الحاكمة في إقليم كوردستان.

وذكرت الكتلة في بيان لها تابعه ديجيتال ميديا إن آر تي، اليوم، 22 كانون الأول 2020، ان "الانتهاكات ضد المواطنين الماطالبين بأبسط حقوقهم مستمرة، دون ان يكون هنالك إجراءات وجهد من جانب المؤسسات الاتحادية الرقابیة والتنفیذیة لمتابعة ذلك والضغط على السلطة في الإقليم للإفراج عن المعتقلين، علی الرغم من المطالبات العدیدة لهم للقیام بمسؤولیاتهم في هذا المجال".

واضاف البيان انه "في الوقت الذي نأسف لموقف رئاسة مجلس النواب التي لوحظ تلکؤها الواضح في تشکیل لجنة تقصي الحقائق التي طالبنا بها وجمعنا توقیع عدد کبیر من النواب لهذا الغرض رغم ترشیح اللجان المختصة لممثلیها في اللجنة المذکورة، نحمل السلطة في إقليم كوردستان المسؤولية الكاملة في الحفاظ على حياة المعتقلين والمختطفین من المواطنين المسالمين المطالبين بحقوقهم الدستورية والقانونية، والإفراج عنهم".

ر.إ

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