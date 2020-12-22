الصحة تقدم مقترحات لمواجهة انتشار سلالة كورونا الجديدة ​

2020/12/22 | 15:37 - المصدر: NRT عربية

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اجتماع خلية الأزمة الحكومية

فوتو: ارشيف

منذ 20 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكدت وزارة الصحة، الثلاثاء، تقديم عدة توصيات لمواجهة انتشار السلالة الجديدة لفيروس كورونا، من بينها منع التجمعات مع قرب احتفالات رأس السنة الميلادية.

وقالت الوزارة في بيان، اليوم، 22 كانون الأول 2020، إن "وزير الصحة حسن التميمي، رئيس لجنة الامر الديواني 217 لعام 2020، ترأس اجتماع اللجنة وبحضور اعضائها ومسؤولي الطبابة في وزارتي الدفاع والداخلية ومديرية الطبابة في هيئة الحشد الشعبي في مقر الوزارة".

واضاف البيان ان "الوزارة قدمت توصيات للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية باتخاذ عدة إجراءات تخص السلالة الجديدة من فيروس كورونا".

وتابع، أنه "تقرر رفع توصيات للجنة العليا بشأن قرب أعياد رأس السنة الميلادية، تتضمن منع التجمعات ومعاقبة الجهات التي تنظم احتفالات وغلقها حسب القانون".

كما وجهت الوزارة بغلق المدارس التي تفرض الدوام لعدة أيام خلال الأسبوع بدلا عن اليوم الواحد.

من جانبه دعا مقرر خلية الازمة النيابية وعضو لجنة الصحة والبيئة النائب جواد الموسوي، الى اعادة الحظر الجزئي من الساعة 8 مساء الى 7 صباحا خلال الاسبوعين القادميين لتفادي زيادة الاصابات بسبب فيروس كورونا الجديد.

كما دعا لتفادي الاحتفالات والتجمعات خلال احتفالات رأس السنة الجديدة والى زيادة الإجراءات الصحية في المدارس لكون الفيروس الجديد ينتشر بصورة اكبر واسرع بين الاطفال.

وكانت وزارة الصحة والبيئة، قد حذرت في وقت سابق، من خطورة انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا، حيث جاء في بيان لها ان "وزارة الصحة والبيئة تتابع تطورات الموقف الوبائي العالمي بعد ظهور بيانات علمية موثقة عن اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا في بريطانيا وانتشارها في بعض الدول، وتشير تلك التقارير العلمية الاولية الى تتميز تلك السلالة بقوة انتشارها وسرعة انتقال العدوى لذلك اتخذت معظم الدول إجراءات وقائية سريعة و مشددة ومنها إيقاف السفر من والى تلك الدول التي ظهرت فيها السلالة، وأوقفت دول اخرى كل أنواع السفر الجوي و البري و منعت دخول الأجانب الى بلدانها لمنع دخول تلك السلالة اليها".

ر.إ

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