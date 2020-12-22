الصحة تعلن الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في العراق

2020/12/22 | 15:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الثلاثاء (22 كانون الأول 2020)، الموقف الوبائي لفيروس كورونا المستجد في عموم العراق خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبحسب بيان اليوم، سجلت الوزارة "1158 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و1707 حالة شفاء من الفيروس التاجي، و15 حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في عموم العراق 586503، بينما ارتفع معدل الشفاء الكلي إلى 524344، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات في العراق 12725.

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