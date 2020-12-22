وزير الصحة: أوصينا بإعادة حظر التجوال الجزئي اعتباراً من يوم الخميس المقبل

2020/12/22 | 15:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

رفع وزير الصحة والبيئة، حسن التميمي، اليوم الثلاثاء (22 كانون الأول 2020)، توصية إلى اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، لفرض حظر التجوال في البلاد، بدءاً من يوم الخميس المقبل.

ونقلت صحيفة الصباح تصريحات عن التميمي قوله، تضمنت: "أوصينا للجنة العليا بفرض حظر التجوال من الساعة الثامنة مساءً ولغاية السادسة صباحاً اعتباراً من يوم 24 كانون الاول الجاري".

وأضاف، أنه ""رغم انخفاض الإصابات وارتفاع نسب الشفاء، فقد دخلنا حالة انذار بسبب انتشار السلالة الجديدة لفيروس كورونا في عدة دول".

وظهرت سلالة جديدة من فيروس كورونا في بريطانيا قبل أيام، لتنتقل بعدها إلى عدة دول، ما دفع بعض الدول العربية والعالمية إلى إغلاق حدودها ووقف التنقلات الجوية والبرية، لمنع دخولها إلى بلادهم.ومن المفترض أن تشهد البلاد احتفالات خلال أعياد الميلاد المسيحية، وعند رأس السنة، ما ينذر بخطر ارتفاع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في عموم العراق.

وتشهد البلاد في الفترة الأخيرة، انخفاضاً ملحوظاً بأعداد الوفيات والإصابات الجديدة بالفيروس التاجي، مع ارتفاع معدلات الشفاء من كورونا.

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