وزير النقل يعلن الاتفاق مع الشركة الكورية لتنفيذ ميناء الفاو

2020/12/22 | 15:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير النقل : تم الاتفاق مع الشركة الكورية لتنفيذ ميناء الفاو و المباشرة في الايام القليلة القادمة

اعلن وزير النقل الكابتن ناصر حسين بندر الشبلي اليوم الثلاثاء على تخويل وزارة النقل من قبل مجلس الوزراء للتعاقد مع الشركة الكورية دايوو و البدء بتنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير، جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء الذي عقد هذا اليوم .

و قال الشبلي في تغريدة : نبارك للشعب العراقي و بجهود الخيرين و المخلصين تم تصويت مجلس الوزراء على تخويل وزارة النقل بتنفيذ ميناء الفاو الكبير .

واوضح الشبلي : بعد جهدٍ جهيد ومفاوضات مضنية سنمضي بالتوقيع مع شركة دايوو الكورية لانشاء ميناء الفاو الكبير الذي يُعد حلما طالما راود العراقيين الذين يريدون نهضة هذه البلاد .

لافتا الى ان البدء بالتنفيذ سيكون خلال ايام بعد التوقيع، حيث سنشرع بتنفيذ المشاريع الخمسة التي تم الاتفاق عليها في العقد المذكور ، وهي مشاريع مهمة وكبيرة ستكون فاتحة خير للعراق ، فبالاضافة الى تشغيل الاف الايدي العاملة فان هذه المشاريع تضع ميناء الفاو في صدارة الموانئ في المنطقة .

مؤكدا ان مجلس الوزراء باعضائه كافة وكذلك الامانة العامة و مجلس النواب كان لهم الدور البارز في اظهار هذا المشروع الى ارض الواقع، وفي الختام اشار باحترام عالٍ الى ان القدح المعلّى كان للشعب العراقي الذي لولاه لم ير النور هذا المشروع .

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