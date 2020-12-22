هل من صحفي مستقل؟ - مصعب قاسم عزاوي

2020/12/22 | 15:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مصعب_قاسم_عزاوي حوار أجراه فريق دار الأكاديمية للطباعة والنشر والتوزيع مع مصعب قاسم عزاوي دار الأكاديمية للطباعة والنشر والتوزيع: هل ينطبق توصيفك لدور الإعلام المدجن ووسائل الإعلام المؤسسية القائمة على الربح والتعايش الطفيلي وتبادل المنفعة مع النظم الاستبدادية على اختلاف أشكالها الفجة بالطريقة العربية والمنمقة بالطريقة الغربية على الصحفيين المستقلين، وكُتَّاب مقالات الرأي، والمعلقين المتخصصين، والخبراء ال ......





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