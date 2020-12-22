تسجيل 1707 حالة تعافي من كورونا في عموم البلاد

2020/12/22 | 15:45 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 1707 حالة تعافي من فايروس كورونا المستجد في عموم العراق خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، ان عموم البلاد سجل 1158 حالة اصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد، لافتة الى ان عدد حالات التعافي المسجلة بلغ 1707 حالة، والوفيات بلغت 15 حالة.د

وادناه جدول الموقف الوبائي في عموم العراق.

PUKmedia اعلام وزارة الصحة

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