بافل طالباني يؤكد عملية التنظيم والاصلاح في قوات البيشمركة

2020/12/22 | 15:45 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجتمع الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني اليوم الثلاثاء 22/12/2020 مع المجلس القيادي الاعلى لقوات السبعين ومسؤولي محاور قوات البيشمركة.

وشكر بافل طالباني خلال الاجتماع قوات بيشمركة كوردستان على تحملها واخلاصها في اداء واجباتها ومسؤوليتها التاريخية المتمثل بدورها الهام في امن واستقرار اقليم كوردستان.

وحضر الاجتماع قائد قوات السبعين مصطفى جاورش ورئيس مؤسسة استخبارات البيشمركة جلال شيخ ناجي والمستشار العسكري لرئاسة الاتحاد الوطني وستا رسول ومسؤول مركز البيشمركة عبد الله كاني بردي.

وسلط طالباني الضوء خلال الاجتماع، الضوء على اخر المستجات السياسية والامنية في اقليم كوردستان والعراق والمنطقة والسياسة الكوردستانية للاتحاد الوطني بشأن جميع المسائل.

وبشان عملية التنظيم والاصلاح في صفوف قوات البيشمركة، اكد بافل طالباني على تنظيم الالوية والوحدات العسكرية وتحدث عن التدريب واليته ووحدة القوات في اطار علمي عسكري يتلاءم مع تغيرات اليوم، كاشفا عن خطط جديدة للاصلاح.

كما وبحث الاجتماع مخاطر بقايا فلول داعش الارهابي في المناطق المتنازع عليها، مؤكدا على التنسيق والتعاون الاكثر بين قوات البيشمركة وقوات الداخلية والاسايش والتحالف الدولي من اجل تحقيق امن واستقرار اكثر.

PUKmedia

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