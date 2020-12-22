انكماش اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 2.7 %

2020/12/22 | 15:47 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

من المتوقع أن ينكمش اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 7ر2% خلال الربع الرابع من العام، وذلك بسبب الموجة الثانية من تفشي فيروس كورونا.

ونُشرت هذه التوقعات اليوم الثلاثاء في تقرير ربعي يصدره مكتب الاحصاءات الإيطالي ومعهد إيفو الألماني والمعهد الاقتصادي السويسري، ويطلق عليها ” التوقعات الاقتصادية لمنطقة اليورو”.



وجاء في التقرير” بعد تعاف حاد خلال الربع الثالث، سوف يتراجع النشاط الاقتصادي مجددا خلال الربع الرابع بسبب إجراءات الاغلاق الجديدة”، وذلك بحسب الألمانية.

وكان إجمالي الناتج المحلي في منطقة اليورو قد تراجع بنسبة 7ر11% خلال الربع الثاني، وارتفع بنسبة 5ر12% خلال الربع الثالث.



وبالنسبة لعام 2021، توقع التقرير نمو الاقتصاد بنسبة 7ر0 % خلال الربع الأول، وبنسبة 3% خلال الربع الثاني.



وتوقع التقرير انخفاض إجمالي الناتج المحلي بنسبة 3ر7% خلال عام 2020 مقارنة بعام .2019 مع ذلك ذكر التقرير أن ” المستقبل يخضع لمخاطر الصعود والهبوط، وفعالية السياسات الاقتصادية وتطور الجائحة وتوزيع اللقاحات وتأثير حزم الانعاش التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لمواجهة تأثير الجائحة على الاقتصاد”

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